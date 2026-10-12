Nemzetközi mezőnnyel rendezték meg a 18. Spartan Kupát

Hat ország több mint kétszáz versenyzőjének részvételével rendezték meg a 18. Spartan Kupát a Pestszentimrei Sportkastélyban. A közel 120 mérkőzést felvonultató viadal ismét igazolta, hogy a magyar muaythai egyik legfontosabb hazai eseményévé nőtte ki magát. A verseny nemcsak a sportolók számára jelentett értékes megmérettetést, hanem a nemzetközi kapcsolatok erősítésében és a sportág szakmai utánpótlásának fejlesztésében is fontos szerepet játszott. Az eseményen a Nemzetközi Muaythai Szövetség (IFMA) és a Thaiföldi Királyság diplomáciai képviselete is jelen volt.