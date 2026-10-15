Tizenkettedik alkalommal gyűltek össze a gyógyuló gyermekek és családjaik egy különleges napra

Tizenkettedik alkalommal rendezte meg Alapítványi Napját a Ments Életet Közhasznú Alapítvány és a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat. Súlyos betegséggel küzdő és gyógyuló gyermekeket, valamint családjaikat látták vendégül.

Gyerekzsivaj, nevetés, játék és önfeledt pillanatok. A Domonyvölgyben ezúttal olyan gyermekek és családjaik gyűltek össze, akiknek az életében a mindennapok korántsem mindig ilyen gondtalanok. A Ments Életet Közhasznú Alapítvány immár tizenkettedik alkalommal rendezte meg eseményét, hogy a súlyos betegséggel küzdő, illetve a gyógyulás útján járó gyermekeknek és hozzátartozóiknak egy különleges napot ajándékozzon. A szervezők idén is változatos programokkal készültek: a lovasbemutatóktól az ügyességi játékokon át minden a kikapcsolódásról szólt.

A rendezvényen a kisebbek és a nagyobbak is megtalálták a kedvükre való elfoglaltságot. Volt ugrálóvár, állatsimogató, lovaskocsikázás és cukorkaágyú is. A programok azonban nemcsak a szórakozásról szóltak: lehetőséget adtak arra is, hogy a gyerekek új barátságokat kössenek, és olyanokkal töltsenek időt, akik pontosan értik, min mentek keresztül.

