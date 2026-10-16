Az elmúlt hetek divatbemutatóinak egyik legerősebb üzenete, hogy visszakerült a középpontba a szoknya, könnyedebbé váltak a kosztümök, és sok helyen előbújtak a fehérnemű ihlette darabok, tehát egyre kevesebb ruha takarja az emberi testet.

A legtöbb esetben a tervezők mélyebb jelentést sejtetnek a kollekciók ruhadarabjai mögött, tulajdonképp a világnak szánt üzenetük is megjelenik a modelleken.

Stella McCartney divattervező párizsi bemutatóján a túlhalászás és a klímaváltozás óceánokra gyakorolt ​​hatására helyezte a hangsúlyt, lebegő anyagokból, buborékos szegélyekből és hullámos motívumokból áll a 2027-es tavaszi/nyári kollekciója.