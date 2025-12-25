Beköszöntött karácsony első napja – Áldott, békés ünnepet kíván a Hír TV!

Elérkezett a várva várt pillanat, amikor a szívünkben is csend támad, hiszen ma van a szeretet ünnepe. Ilyenkor egy pillanatra megpihen a zaklatott világ, és előtérbe kerülnek azok az örök érvényű keresztény értékek, amelyek évezredek óta megtartanak bennünket. A gyertyák meleg fénye mellett ma a legfontosabb kincsünk a megőrzött családi béke és az összetartozás őszinte öröme. Ezen a szent napon Jézus születése nem csupán egy távoli történelmi esemény, hanem a remény élő és tiszta forrása minden magyar ember számára. Különösen fontos ez most, amikor a világban zajló események olykor beárnyékolják a hétköznapokat, de a karácsony fénye utat mutat a sötétségben.

A szeretet ünnepe és a nemzet közössége

Ünnepi hangulat és a szeretet melege tölti be a magyar otthonokat karácsony első napján.

Ilyenkor érezzük igazán, mit jelent magyarnak és kereszténynek lenni. A Hír TV munkatársai az év minden napján a hírek sűrűjében dolgoznak, de ma mi is megállunk egy percre, hogy hálát adjunk. Köszönjük a figyelmüket, a hűségüket és a bizalmukat. Kívánjuk, hogy ez a nap teljen meghitt beszélgetésekkel, békés együttléttel és lelki feltöltődéssel. Vigyázzunk egymásra, tiszteljük hagyományainkat, és vigyük tovább a karácsony csodálatos üzenetét a következő esztendőre is.