Komment - A Politico nyilvánosságra hozta Zelenszkij tervét

Ötpontos tervet hozott nyilvánosságra a Politico, amely annak stratégiáját tartalmazza, hogyan tudna Ukrajna 2027-ig csatlakozni az Európai Unióhoz. Eközben Nagytevel polgármeserét súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba - kedd reggel sajtóinformációk szerint lövések dördültek el a polgármesteri hivatalban.