Komment - A Politico nyilvánosságra hozta Zelenszkij tervét

A Komment mai vendégei: Papp Réka Kinga - újságíró, Czuczor Gergely - Pest vármegye 2-es körzetének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje, Novák Zoltán - projektigazgató, Méltányosság Politikaelemző Központ, Forgács István - romaügyi szakértő Műsorvezető: Futó Boglárka
Ötpontos tervet hozott nyilvánosságra a Politico, amely annak stratégiáját tartalmazza, hogyan tudna Ukrajna 2027-ig csatlakozni az Európai Unióhoz. Eközben Nagytevel polgármeserét súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba - kedd reggel sajtóinformációk szerint lövések dördültek el a polgármesteri hivatalban.