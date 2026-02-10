Vezércikk - Brüsszel és Zelenszkij egy tányérból esznek: bevatkoznának a választások végkimenetelébe

Betekintés a tartalomba:
- Mindenáron – Brüsszelben ötlépéses tervet dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására
- Elege lett – Szijjártó Péter büntetőfeljelentést tett Magyar Péter ellen
- Önleleplezés – Az erőszaktól sem riadnának vissza a tiszások
Vendégeink szemszögéből ízelítő:
- Gajdics Ottó, aki lassan sajnálni kezdi a DK-t, mert egyre nehezebb olyanokat találni, aki még beáll Dobrev Klára mögé
- Néző László, aki jelen pillanatban úgy látja, hogy a megválasztott tiszások, mentelmi joguk mögé bújva, törvényen felülieknek érzik magukat.
- Boros Bánk Levente, aki szerint Magyar Péternél most a gödi Samsung-gyár lett az új kórház, ahol nincs WC-papír.
Műsorvezető: Velkovics Vilmos