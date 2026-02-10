NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Vezércikk - Brüsszel és Zelenszkij egy tányérból esznek: bevatkoznának a választások végkimenetelébe

Elkészült a Zelenszkij-terv Brüsszelben. Öt lépést dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására: az öt lépésből három Magyarország lenyomásáról szól. Egy konkrétan az Orbán-kormány elmozdításáról.

Vágólapra másolva!

Betekintés a tartalomba: 

  • Mindenáron  – Brüsszelben ötlépéses tervet dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására
  • Elege lett – Szijjártó Péter büntetőfeljelentést tett Magyar Péter ellen
  • Önleleplezés – Az erőszaktól sem riadnának vissza a tiszások 

Vendégeink szemszögéből ízelítő: 

  • Gajdics Ottó, aki lassan sajnálni kezdi a DK-t, mert egyre nehezebb olyanokat találni, aki még beáll Dobrev Klára mögé
  • Néző László, aki jelen pillanatban úgy látja, hogy a megválasztott tiszások, mentelmi joguk mögé bújva, törvényen         felülieknek érzik magukat.
  • Boros Bánk Levente, aki szerint Magyar Péternél most a gödi Samsung-gyár lett az új kórház, ahol nincs WC-papír. 

Műsorvezető: Velkovics Vilmos 

 

Továbbiak a témában