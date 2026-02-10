Vezércikk - Brüsszel és Zelenszkij egy tányérból esznek: bevatkoznának a választások végkimenetelébe

Elkészült a Zelenszkij-terv Brüsszelben. Öt lépést dolgoztak ki Ukrajna uniós csatlakozására: az öt lépésből három Magyarország lenyomásáról szól. Egy konkrétan az Orbán-kormány elmozdításáról.