Nemzeti petíciót indít a kormány az Ukrajna támogatásáról szóló követelésekről - jelentette be a miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán. Orbán Viktor hangsúlyozta: a nemzeti petícióban a magyarok nemet mondhatnak az orosz-ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy a ukrán állam működését a következő tíz évben a magyarok pénzéből finanszírozzák, valamint nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.