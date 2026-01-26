Ukrajna ügye megosztja az olasz parlamentet

Az olasz miniszterelnök helyettes szerint ugyanis Volodimir Zelenszkij elvesztette a háborút, az embereit, a hitelességét és a méltóságát is. Az orosz-ukrán konfliktus rendezése ügyében továbbra is megosztott az olasz parlament.

Míg Olaszország miniszterelnöke továbbra is kiáll Ukrajna mellett és minden fórumon támogatásáról biztosítja Volodimir Zelenszkijt, addig a szintén jobboldali Liga ellenkező állásponton van. Nem csak fegyvereket, ha nem pénzt sem szeretnének már küldeni Ukrajnába. A baloldalon is vannak olyanok, akik szintén inkább az olasz családokat és vállalkozásokat támogatnák.