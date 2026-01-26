A jövő építőipara már az egyetemi padban kezdődik - és ma már a cégek is ott ülnek mellette

Az akadémiai és a gyakorlati tudás összekapcsolása a célja annak az együttműködésnek, ami a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az egyik legnagyobb magyar tulajdonú építőipari kivitelező vállalat között jött létre.

A 30 éves Market és a Budapesti Műszaki Egyetem együttműködése régmúltra tekint vissza. Most azonban az egyetem fenntartóváltásával új szintre lép a kollaboráció.

Az együttműködést a Műegyetem és az építőipari vállalat között az egyetem tulajdonosváltása indukálta, ami egyet jelent azzal, hogy megérkezett az üzleti terület az intézmény életébe.