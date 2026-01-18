Bajnai Gordon támogatója a Tisza Párt új szakértője – Kicsoda valójában Kapitány István?”

A nagyvállalatoknál is beszélnek arról, hogy nem tudjuk, hogy most holnap milyen különadó jön, mikor szűnik meg a különadó miért csak ez a része ennek az iparágnak fizeti be ezt a különadót, a másik része nem. Tehát nagyon fontos egy letisztult gazdasági filozófiával elkezdeni működtetni.

A Tisza Párt új gazdasági és energetikai szakembere már első hivatalos megszólalásában azt sugallta, hogy az emberek adóját emelné azzal, hogy a bank és energiaszektor különadóját csökkentené.

Magyar Péter szombaton jelentette be, hogy leigazolta Kapitány István, az egyik multinacionális olajvállalat volt alelnökét. Ő az aki nyíltan Bajnai Gordon támogatta. Korábban úgy fogalmazott a volt szocialista miniszterelnökről, hogy egy nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak.

Sőt, 2025 februárjában Kapitány István Kóka Jánossal Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági és közlekedési miniszterével készítette egy közös fotót. Kóka a fénykép leírásában pedig az üzletember és Bajnai Gordon összefogásáért ,,fohászkodott."