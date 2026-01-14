Ez lenne az ára Ukrajna támogatásának? Orbán Viktor szerint brutális számla vár Európára

800 milliárd dollárt követelnek az ukránok a következő 10 évre, tőlünk, európaiaktól - erről ír a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmaz: Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene.

A kormányfő emlékeztetett, hogy ezek a követelések le vannak írva az országspecifikus ajánlásokban, a kötelezettségszegési eljárásokban és az európai szemeszterben is, ami az Európai Unió gazdasági kormányzási keretének a része.

A témában kapcsoltuk Siklósi Pétert a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.