Ez lenne az ára Ukrajna támogatásának? Orbán Viktor szerint brutális számla vár Európára

800 milliárd dollárt követelnek az ukránok a következő 10 évre, tőlünk, európaiaktól - erről ír a miniszterelnök közösségi oldalán.

  4 órája
800 milliárd dollárt követelnek az ukránok a következő 10 évre, tőlünk, európaiaktól - erről ír a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmaz: Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene. 

A kormányfő emlékeztetett, hogy ezek a követelések le vannak írva az országspecifikus ajánlásokban, a kötelezettségszegési eljárásokban és az európai szemeszterben is, ami az Európai Unió gazdasági kormányzási keretének a része.

A témában kapcsoltuk Siklósi Pétert a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.

 

