Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délutánra összehívta a Védelmi Tanács ülését az Iránt érintő közel-keleti események miatt. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a térségben zajló konfliktus közvetett hatást gyakorolhat Magyarország biztonságára, különös tekintettel az energiabiztonságra és a terrorfenyegetettségre.
Bár a Közel-Keleten szolgálatot teljesítő magyar katonák jól vannak, a kormány – az európai trendekkel összhangban –
egy fokozattal megemeli a hazai terrorkészültségi szintet.
Orbán Viktor emellett leszögezte: a várható világpiaci áremelkedések miatt kulcsfontosságú az ország energiaellátásának védelme, ezért a kormány továbbra is fenntartja a válaszlépéseket a Zelenszkij elnök által bevezetett olajblokáddal szemben.