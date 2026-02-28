Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Bár a Közel-Keleten szolgálatot teljesítő magyar katonák jól vannak, a kormány – az európai trendekkel összhangban –

egy fokozattal megemeli a hazai terrorkészültségi szintet.

Orbán Viktor emellett leszögezte: a várható világpiaci áremelkedések miatt kulcsfontosságú az ország energiaellátásának védelme, ezért a kormány továbbra is fenntartja a válaszlépéseket a Zelenszkij elnök által bevezetett olajblokáddal szemben.