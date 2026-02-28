NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Rendkívüli bejelentés Orbán Viktortól

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délutánra összehívta a Védelmi Tanács ülését az Iránt érintő közel-keleti események miatt. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a térségben zajló konfliktus közvetett hatást gyakorolhat Magyarország biztonságára, különös tekintettel az energiabiztonságra és a terrorfenyegetettségre.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Hegedüs Róbert
Bár a Közel-Keleten szolgálatot teljesítő magyar katonák jól vannak, a kormány – az európai trendekkel összhangban – 

egy fokozattal megemeli a hazai terrorkészültségi szintet. 

Orbán Viktor emellett leszögezte: a várható világpiaci áremelkedések miatt kulcsfontosságú az ország energiaellátásának védelme, ezért a kormány továbbra is fenntartja a válaszlépéseket a Zelenszkij elnök által bevezetett olajblokáddal szemben.

 

