DPK Háborúellenes Gyűlés, Esztergom - A Hír TV élő közvetítése 10:30-kor kezdődik

Esztergomban rendezik meg a Digitális Polgári Körök következő Háborúellenes Gyűlését. A Hír TV több órás élő műsorfolyammal készül, melyben Orbán Viktor ezúttal is felszólal. A gyűlést élőben követhetik a Hír TV online felületein is.

  • 4 órája
A rendezvénysorozat szombaton Esztergomban folytatódik. Velkovics Vilmos, a Hír TV tudósítója elmondta, hogy az elmúlt időszak eseményei miatt most kiemelten fontos lett a gyűlés. A helyszínen ott lesz Szabó Réka is, aki élő bejelentkezésekkel és izgalmas interjúkkal fogja színesíteni a műsort. A rendezvényen ismét felszólal a miniszterelnök, aki a közönség kérdéseire is válaszolni fog, Orbán Viktor beszédét ezúttal Gulyás Áron és vendégei fogják elemezni. 

 

