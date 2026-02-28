Dupla bűnnek számít Ukrajna ravasznak hitt húzása

Szijjártó Péter elmondta, a közel-keleti események egyértelműen az eszkaláció irányába mutatnak. Irán jóval kevesebb kőolajat és földgázt bocsátott a világpiacra, mint azt a készletei lehetővé tennék. Hozzátette, kiszámítható körülmények között is teljes mértékben indokolatlan és politikai zsarolás az, amit az ukránok csinálnak, jelen körülmények között azonban még inkább elfogadhatatlan.