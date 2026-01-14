NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Őrület Brüsszelben? Szijjártó Péter az EU 800 milliárdos tervéről

Amíg nemzeti kormány van hatalmon, addig Brüsszel biztosan nem küldheti el a magyarok pénzét Ukrajnába - szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Szijjártó Péter az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: ez lesz az elkövetkező időszak egyik legfontosabb vitája Brüsszelben, hogy odaadja-e az Európai Unió az európai emberek pénzéből ezt a 800 milliárd dollárt. A tárcavezető szerint Brüsszelben és Kijevben is kezdi mindenki elveszíteni a józan eszét.

 

