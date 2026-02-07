Magyar Péterék korábbi munkacsoport vezetője megerősítette, létezik az Indexhez került dokumentum

Pár hónappal ezelőtt az Index hozta nyilvánosságra azt a több száz oldalas dokumentumot, amely szerint Magyar Péter pártja többek között megadóztatná a vállalkozásokat, bevezetné a többkulcsos progresszív adózást, több termék áfáját 32%-ra emelné, valamint átalakítaná a járulékfizetési rendszert, de még eb- és macskaadót is kivetnének a magyarokra. Csercsa Balázs azt is beismerte, hogy a program kialakításában külső szakértők is vettek.