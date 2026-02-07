Orbán Viktor: "Az ukránoknak meg kell értenünk, hogy föl kell adni azt az állandó követelőzést Kijev, vagy bocsánat Brüsszelben, hogy állandóan el akarják intézni, hogy Magyarországot lehasítsák, leválasszák az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, addig Ukrajna, most bocsánatot kérek, azt mondom, az ellenségünk. Ukrajna elementáris érdekünket sérti azzal, hogy folyamatosan azt követeli, és Brüsszelt erre uszítja, hogy válassza le Magyarországot az orosz olcsó energiáról. Aki ezt teszi, az Magyarország nem ellenfele, az ellensége."