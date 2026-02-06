Amerikai álom vs. magyar rémálom: Trump a béke-turbinát indította be, a Tisza pedig a „Walking Dead” új évadát forgatja Bokrossal

Ez a helyzet már nem is politikai, hanem szemészeti teszt. Donald Trump nyílt támogatása olyan, mint egy reflektorfény a sötét éjszakában: a világ legerősebb embere Orbán Viktor mellett áll. Ezzel szemben a baloldal stábja mintha egy D-kategóriás horrorfilmet forgatna: Magyar Péter a „Háborús pszichózis” című akciófilm főszereplője, a „meglepetés vendég” pedig a politikai zombi temetőből visszarángatott Bokros Lajos, aki nem fertőzést, hanem megszorítást osztogat.
Donald Trump támogatása történelmi léptékű, miközben a hazai baloldal a háborús pszichózis csapdájában vergődik, és Bokros Lajos visszatérésével a feketeleves is megérkezett a magyar családok asztalára. A helyzet abszurditása szinte fáj: míg a tengerentúlról a béke és a gazdasági együttműködés Történelmi jelentőségű kiállás formájában érkezik, addig itthon Magyar Péter egyfajta ukrán katonai hadművelet logikájával szervezi a kampányát. De a legnagyobb sokk nem is ez, hanem a múlt kísértete: Bokros Lajos szolgálja fel a megszorítások receptjét, aki nosztalgiából újra elvenné a családok kedvezményeit. Ez nem program, ez fenyegetés.