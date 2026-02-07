Orbán Viktor: Szombathelyen mindenki tudja, soha többé háborút!

A 80-as évek közepén elkezdtük azt a szervezkedést, amiből később kinőtt a Fidesz. A szervezkedésnek a legerősebb vidéki lába Szombathelyen volt

– fogalmazott Orbán Viktor a Digitális Polgári Kör (DPK) országjárásának szombathelyi állomásán. A miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen elmondta: Szombathely politikai értelemben az ország közepét jelentette számukra. Emlékeztetett, hogy 1998-ban fantasztikus győzelmet arattak Szombathelyen, ahogy 2002-ben is.

A miniszterelnök elmesélt egy régi történetet a délszláv háborúról, felidézte, 1999-ben felhívta őt Bill Clinton akkori amerikai elnök, hogy hazánk nyisson új, északi frontot az akkori Jugoszlávia ellen, támadja meg a szerbeket. – Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak annyit tud, hogy "yes sir", akkor mindannyian nyakig álltunk volna a háborúban – tette hozzá. Lehet nemet mondani – húzta alá Orbán Viktor, aki feltette a kérdést, hogy akkor mi lett volna Szegeddel, Bajával, Hódmezővásárhellyel és a vajdaságban élő mintegy háromszázezer magyarral?

Orbán Viktor miniszterelnök történelmi eseményt is felidézett: Szombathely a második világháború egyik legsúlyosabban megrongált magyar városa volt. 1945. március 4-én az amerikai légierő Nápolyban felszállt 118 amerikai B-24-es nehézbombázója öt hullámban támadta a várost, összesen 260 tonna bombát dobtak le. A támadások következtében 423 ember vesztette életét. A város 4171 lakóházából 3575 megsérült vagy elpusztult, vagyis Szombathely jelentős része romhalmazzá vált. Találat érte többek között a Püspöki Palotát, a Megyeházát és a Városházát is. A pusztítás mértéke alapján Szombathelyt Magyarország negyedik–ötödik legnagyobb háborús kárt szenvedett városaként tartják számon.

A kormányfő a fiatalokról szólva azt mondta, a fiatalok a mi gyerekeink, a szerencsésebbnek az unokái, úgyhogy bízhatunk bennük. –

Az alma nem esik messze a fájától, van, hogy elgurul, de nem esik messzire

– jegyezte meg. Hozzátette: nem mondanak le a fiatalokról.