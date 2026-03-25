A rákdiagnosztika jövője a kutyák orrában rejlik?

A Kutyák a Rák Ellen az Életért Közhasznú Alapítvány úttörő munkát végez a daganatos betegségek korai felismerésében. Scherr Gabriella elnök szerint a speciális képzés révén a kutyák képesek kiszagolni a tüdőrákos minták jellegzetes illatát. A kutyák szaglása olyannyira kifinomult, hogy az összehasonlító vizsgálat során kétszer eredményesebbnek bizonyultak, mint a műszeres diagnosztika. Ez az olcsó megoldás forradalmasíthatja az elődiagnosztikai célú szűréseket, feltéve, ha a módszer végre zöld utat kap a hazai egészségügyben.

