Magyar Péter több alkalommal is odaszúrt a HírTV riporterének

A kormányülés utáni sajtótájékoztatón a HírTV kérdéseire is válaszolt Magyar Péter. A miniszterelnök megerősítette, hogy a Tisza-kormány középtávú célja továbbra is az euró bevezetése, ugyanakkor hangsúlyozta: rövid távon senkinek sem érdeke, hogy a magyar gazdaságot hirtelen sokkhatás érje.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a közigazgatási államtitkárok kinevezése még a mai napon megjelenhet a Magyar Közlönyben, és elárulta, hogy érdemes frissíteni a felületet – a hangnem még mindig ugyanaz.