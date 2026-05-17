„Brutális erőszak van benne” – Így látja az új miniszterelnököt Tölgyessy Péter

Erőszakos fráternek tartja az új miniszterelnököt az SZDSZ korábbi elnöke. Tölgyessy Péter politológus a Tisza Párt győzelmét követő egyik előadásában arról beszélt, hogy erőszakosság van Magyar Péterben, közeli ismerősei szerint pedig dührohamai vannak.

Komoly aggályokat fogalmazott meg Magyar Péter személyiségével kapcsolatban Tölgyessy Péter. Az SZDSZ egykori elnöke, politológus a Tisza Párt választási győzelmét követő előadásában arról beszélt, hogy a frissen megválasztott miniszterelnök környezetéből származó információk szerint a politikus hajlamos a brutális dührohamokra, ha ellentmondással találkozik. Tölgyessy szerint bár egy kormányfőnek nem kell „halvérűnek” lennie, a nyers erőszakosság nem jó útmutató a hatalomgyakorlásban.

 

 

