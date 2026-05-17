„Brutális erőszak van benne” – Így látja az új miniszterelnököt Tölgyessy Péter

Komoly aggályokat fogalmazott meg Magyar Péter személyiségével kapcsolatban Tölgyessy Péter. Az SZDSZ egykori elnöke, politológus a Tisza Párt választási győzelmét követő előadásában arról beszélt, hogy a frissen megválasztott miniszterelnök környezetéből származó információk szerint a politikus hajlamos a brutális dührohamokra, ha ellentmondással találkozik. Tölgyessy szerint bár egy kormányfőnek nem kell „halvérűnek” lennie, a nyers erőszakosság nem jó útmutató a hatalomgyakorlásban.