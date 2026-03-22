Eduardo Bolsonaro a CPAC-en: Magyarország a példakép a konzervatív építkezésben

Ismét Budapestre figyelt a nemzetközi konzervatív világ: a CPAC Hungary 2026 vendégeként Eduardo Bolsonaro, a bebörtönzött korábbi brazil elnök fia a Hír TV stúdiójában beszélt családja politikai küzdelméről és a magyar minta jelentőségéről.
A politikus szerint édesapja, Jair Bolsonaro 27 éves börtönbüntetése politikai bosszú, ezért az októberi brazil választásokon testvére, Flávio indul harcba az elnöki székért. Eduardo Bolsonaro hangsúlyozta: a brazil jobboldalnak a „magyar receptet” kell követnie – kiépítve saját média- és egyetemi hátországát –, miközben Donald Trump visszatérésétől a latin-amerikai baloldali hálózatok visszaszorítását és a régió stabilitását remélik.