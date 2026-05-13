A Fehér Ház tanulmánya szerint Európának szigorítania kell a bevándorlási politikáján

Ha Európa nem szigorít a bevándorlási politikáján, a terrorveszély növekedésével kell szembenéznie - hívta fel a figyelmet a Fehér Ház. Az elnöki hivatal szerint a fenyegetettség tovább terjedhet Európából Amerikába.
Illegális bevándorlóként szivárognak be a nyugati országokba a terroristák – ez áll a Fehér Ház terrorizmusról készített jelentésében. Az olasz baloldal szerint Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya semmit nem tesz a bűnözők beáramlása ellen, a szövetségesei figyelmeztetése ellenére sem.
Az amerikai tanulmány elfogadhatatlan tartja, hogy a NATO gazdag tagállamai a terroristák pénzügyi, logisztikai és toborzási központjaiként szolgáljanak.
Washington 3 fő veszélyforrást azonosított:
Az olasz kormány az Albániában felállított kiutasítási központokkal próbál tenni ellenük. Ugyanakkor megjegyezték, hogy pont a baloldali pártokhoz köthető bírók azok, akik ezt megakadályozzák. Az olasz kormány tervei szerint 5 év alatt 36 ezer illegális bevándorlót küldhetnek vissza a származási országába a kiutasítási központokon keresztül.