A Fehér Ház tanulmánya szerint Európának szigorítania kell a bevándorlási politikáján

Illegális bevándorlóként szivárognak be a nyugati országokba a terroristák – ez áll a Fehér Ház terrorizmusról készített jelentésében. Az olasz baloldal szerint Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya semmit nem tesz a bűnözők beáramlása ellen, a szövetségesei figyelmeztetése ellenére sem.

Az amerikai tanulmány elfogadhatatlan tartja, hogy a NATO gazdag tagállamai a terroristák pénzügyi, logisztikai és toborzási központjaiként szolgáljanak.

Washington 3 fő veszélyforrást azonosított:

kábítószercsempészek szélsőséges iszlamisták szélsőbaloldali mozgalmak

Az olasz kormány az Albániában felállított kiutasítási központokkal próbál tenni ellenük. Ugyanakkor megjegyezték, hogy pont a baloldali pártokhoz köthető bírók azok, akik ezt megakadályozzák. Az olasz kormány tervei szerint 5 év alatt 36 ezer illegális bevándorlót küldhetnek vissza a származási országába a kiutasítási központokon keresztül.