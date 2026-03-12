NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Gulyás Gergely elárulta, hogy mennyire befolyásolják a halálos fenyegetések a kormányfő programjait

A miniszterelnököt ért halálos fenyegetések ellenére Orbán Viktor március 15-i programjai és országjárása is változatlan menetrend szerint folytatódik – hangzott el a Kormányinfón. A tájékoztatón szó esett a Tisza Párthoz köthető állítólagos ukrán támogat

  • 2 órája
Az Orbán Viktort ért halálos fenyegetéseken túl a tájékoztatón - a HírTV kérdésére - szó esett a Tisza Párthoz köthető állítólagos ukrán támogatásokról, melyek nemzetbiztonsági jelentésének feloldása már folyamatban van, valamint az úgynevezett „aranykonvoj-ügyről” is, amelyben a NAV nyomozása hivatott tisztázni az ukrán titkosszolgálati kötődésű készpénz- és aranytranszportok valódi célját. 

Gulyás Gergely közlése szerint 

a kormány emellett határozott fellépést ígér az ukrán olajblokád megtörésére,

bízva abban, hogy Kijev az uniós támogatásokért cserébe kénytelen lesz helyreállítani a Barátság vezeték szállításait.

 

