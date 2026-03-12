Gulyás Gergely elárulta, hogy mennyire befolyásolják a halálos fenyegetések a kormányfő programjait

A miniszterelnököt ért halálos fenyegetések ellenére Orbán Viktor március 15-i programjai és országjárása is változatlan menetrend szerint folytatódik – hangzott el a Kormányinfón. A tájékoztatón szó esett a Tisza Párthoz köthető állítólagos ukrán támogat
Az Orbán Viktort ért halálos fenyegetéseken túl a tájékoztatón - a HírTV kérdésére - szó esett a Tisza Párthoz köthető állítólagos ukrán támogatásokról, melyek nemzetbiztonsági jelentésének feloldása már folyamatban van, valamint az úgynevezett „aranykonvoj-ügyről” is, amelyben a NAV nyomozása hivatott tisztázni az ukrán titkosszolgálati kötődésű készpénz- és aranytranszportok valódi célját.
Gulyás Gergely közlése szerint
a kormány emellett határozott fellépést ígér az ukrán olajblokád megtörésére,
bízva abban, hogy Kijev az uniós támogatásokért cserébe kénytelen lesz helyreállítani a Barátság vezeték szállításait.