Az ukránok Orbán Viktor után megfenyegették a miniszterelnök családját is

Ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. Nem lehet elmenekülni, elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni.

- így fenyegetőzött Hrihorij Omelcsenko. Végül azt is hozzátette: "Gondolkodjon el Orbán Viktor az öt gyermekén, hat unokáján." A tábornok beszélt arról is, hogy reméli, az ellenzék győz áprilisban.

A témában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt. Nem példanélküli az elmúlt időszakban, hogy külföldről próbálnak nyomást gyakorolni hazánkra, most azonban a miniszterelnök családját érintő ukrán fenyegetések láttak napvilágot. Nyilatkozott arról is, hogy mennyire számítanak gyakorinak az ilyen agresszív megnyilvánulások a politikai életben, és mi lehet ezzel az ukránok célja.

Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját arról kérdeztük, hogy szintlépésnek számít-e a fenyegetések szintjén az, hogy ezúttal nem csak egy politikai szereplőt, hanem annak családját is megfenyegették. Illetve arról is szó esett, hogy milyen irányt vehet a magyar-ukrán kapcsolat ezután.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel arról beszélt, hogy mit jelent a hazai közéletben egy ilyen szintű fenyegetés, hova fajulhat ez a fajta agresszió hazánk ellen, továbbá a hazai ellenzék meríthet-e ezekből a külföldi fenyegetésekből.