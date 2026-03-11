Az ukránok Orbán Viktor után megfenyegették a miniszterelnök családját is

Hrihorij Omelcsenko korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje egy videóban fenyegetőzött: "Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább."
Ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a karma soha nem bocsátja meg senki bűneit. Nem lehet elmenekülni, elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni.
- így fenyegetőzött Hrihorij Omelcsenko. Végül azt is hozzátette: "Gondolkodjon el Orbán Viktor az öt gyermekén, hat unokáján." A tábornok beszélt arról is, hogy reméli, az ellenzék győz áprilisban.
A témában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt. Nem példanélküli az elmúlt időszakban, hogy külföldről próbálnak nyomást gyakorolni hazánkra, most azonban a miniszterelnök családját érintő ukrán fenyegetések láttak napvilágot. Nyilatkozott arról is, hogy mennyire számítanak gyakorinak az ilyen agresszív megnyilvánulások a politikai életben, és mi lehet ezzel az ukránok célja.
Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját arról kérdeztük, hogy szintlépésnek számít-e a fenyegetések szintjén az, hogy ezúttal nem csak egy politikai szereplőt, hanem annak családját is megfenyegették. Illetve arról is szó esett, hogy milyen irányt vehet a magyar-ukrán kapcsolat ezután.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel arról beszélt, hogy mit jelent a hazai közéletben egy ilyen szintű fenyegetés, hova fajulhat ez a fajta agresszió hazánk ellen, továbbá a hazai ellenzék meríthet-e ezekből a külföldi fenyegetésekből.