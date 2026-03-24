Irán vagy a világvége? A nukleáris sakkjátszma utolsó percei

A feszültség tetőfokán Donald Trump ötnapos moratóriumot hirdetett, miközben Irán hivatalosan cáfolja az egyeztetéseket. Vukics Ferenc szerint a nukleáris létesítmények elleni támadás a végső eszkalációs lépcsőfok közelségét jelzi. A Hormuzi-szoros körüli blokád miatt a globális energiaellátás veszélyben van, ami azonnali piaci sokkot okozhat. Vukics Ferenc figyelmeztet: a totális háború kockázata minden eddiginél nagyobb, miközben más szereplők is próbálnak hasznot húzni a káoszból.

