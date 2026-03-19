Mint a rendíthetetlen ólomkatona: Orbán Viktor beolvasott a brüsszeli zsarolóknak

A brüsszeli tárgyalóasztalnál tapasztalt nemzeti egység felhatalmazásával Orbán Viktor világossá tette, hogy az ukrán zsarolás nem maradhat válasz nélkül. A miniszterelnök szerint az olajszállítás akadályoztatása elfogadhatatlan, ezért a nemzeti szuverenitás védelme érdekében tartja a frontot az uniós vezetőkkel szemben. A sorsdöntő áprilisi választás előtt minden magyar számára egyértelmű az üzenet: nincs olaj nincs pénz, így Budapest nem támogat semmilyen pénzügyi kérést a korlátozások feloldásáig.