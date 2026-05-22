Cukiságfaktor kiakadt - Világra jött egy kisfiú az Semmelweis Egyetemen

Egy új, most már állami finanszírozásban is elérhető eljárásnak köszönhetően születhetett meg egészségesen az a baba, akinek szüleinél magas fokú genetikai betegségre való hajlamot diagnosztizáltak. Csongornak már nem kell olyan nehézségekkel szembenéznie, mint testvérének, aki SMA genetikai betegséggel született.

  2 órája
  Forrás: Hír TV
A másfél hetes Csongor az a szerencsés kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel a Semmelweis Egyetemen, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. Ő az első baba, aki mindezt állami finanszírozásban kapta.

 

