Cukiságfaktor kiakadt - Világra jött egy kisfiú az Semmelweis Egyetemen

Egy új, most már állami finanszírozásban is elérhető eljárásnak köszönhetően születhetett meg egészségesen az a baba, akinek szüleinél magas fokú genetikai betegségre való hajlamot diagnosztizáltak. Csongornak már nem kell olyan nehézségekkel szembenéznie, mint testvérének, aki SMA genetikai betegséggel született.
A másfél hetes Csongor az a szerencsés kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel a Semmelweis Egyetemen, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget egy modern eljárásnak köszönhetően. Ő az első baba, aki mindezt állami finanszírozásban kapta.