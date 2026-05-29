A migrációs paktumról is megegyezés született Ursula von der Leyen és Magyar Péter között

Magyar Péter bejelentette, hogy megállapodott Ursula von der Leyennel az uniós pénzek folyósításáról. A kormányfő elmondta, hogy mintegy 16,4 tized milliárd euró felszabadításáról állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnök azt is állította, hogy az Orbán-kormány hazudott az uniós források befagyasztásának okáról, és nem tudta a korábbi adminisztráció megakadályozni a migrációs paktum elfogadását. A valóság az, hogy 2024-ben Lengyelország és Magyarország a teljes jogszabálycsomag ellen szavazott.

2024-ben még egészen máshogy beszélt a Tisza Párt elnöke, arról, hogy az Európai Unió hogyan alkalmaz kettős mércét hazánkkal szemben. Magyar Péter a Puzsér Róberttel folytatott vitáján azt mondta: „Nem szeretem, amikor senki által meg nem választott európai bizottsági biztosok ilyen szinten beleállnak egy egy tagállamnak a szuverenitásába”.

A pénteki tárgyalások után Ursula von der Leyen elárulta, hogy a migrációs paktum ügyéről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy célja a megállapodás végrehajtása és az elfogadott szabályok érvényesítése az Európai Unió egész területén. A bizottsági elnök megerősítette, hogy beszéltek különböző országok, köztük Ukrajna és Moldova uniós csatlakozásáról. Ursula von der Leyen ugyanakkor azt állította, hogy ennek nem volt köze az uniós források felszabadításához. Mindeközben Magyar Péter külügyminisztere éppen tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság bővítési biztosával. Marta Kos, aki a leghangosabb támogatója Ukrajna csatlakozásának, elmondta: megállapodott Orbán Anitával abban, hogy mielőbbi haladást érjenek el a tagjelölt országokkal.

Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter-paktum részleteit - írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke azt a kérdést tette fel: „Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek?” A korábbi miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ingyen sajt csak az egérfogóban van.