Hatalmas pofára esés Brüsszelben! Mégsem kapjuk meg a beígért uniós milliárdokat?

Veszélyben a befagyasztott uniós források. A nyugdíjreform körüli viták miatt az Európai Bizottság továbbra sem nyitja meg a pénzcsapokat hazánknak.

A brüsszeli alku olyan, mint a hitegető rokon kölcsöne: mindig van újabb kifogás. A Tisza-kormány egyelőre csak ígéreteket kap, a befagyasztott uniós források sorsa bizonytalan. Az Európai Bizottság szerint a nyugdíjreform csúszása és az extraprofitadók megszüntetése is hátráltatja a megegyezést. 

Az augusztusi határidő meghosszabbítása esélytelen, így kérdéses, hogy a magyar költségvetés terhei mellett az új hatalom képes-e hazahozni a várt milliárdokat.

 

