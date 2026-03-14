Ők kapták az idei Kossuth-díjakat

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából átadták a Kossuth-nagydíjat, melyet idén Kurtág György zeneszerző kapott.

Mások mellett a magyar kultúra felemelkedéséért való munkájáért Kossuth díjjal ismerték el Ruzsa Magdi és Pataky Attila előadóművészek és Lackfi János költő munkásságát is. A köztársasági elnök § az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy a kultúra akkor is hidat képez magyar és magyar között, ha ideológiai ellentétek választják el őket. Sulyok Tamás hozzátette, hogy tanulni kell az 1848-as magyar kormány politikájából, hiszen bár ideológiai ellentétek közöttük is voltak, de az összetartozás felelősségével, egyként harcoltak a magyar érdekekért.

 

