Két év börtön a saját miniszterének is? Magyar Péter durva csapdába sétált bele

A politikai bumeráng azonnal visszacsapott az új vezetésre. A vagyonnyilatkozatok átláthatóságát követelő kormányfő korábban két év börtönbüntetéssel sújtotta volna azt, aki valótlan tartalommal tölti ki a papírokat. Úgy tűnik, Magyar Péternek először a saját háza táján kellene vizsgálódnia.

Kiderült ugyanis, hogy Kapitány István bevallásából kimaradt egy nagy értékű balatoni luxusvilla, miközben Rost Andrea szintén elfelejtette feltüntetni a solymári luxusházát a rendszerben.