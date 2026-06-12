Két év börtön a saját miniszterének is? Magyar Péter durva csapdába sétált bele

A politikai bumeráng azonnal visszacsapott az új vezetésre. A vagyonnyilatkozatok átláthatóságát követelő kormányfő korábban két év börtönbüntetéssel sújtotta volna azt, aki valótlan tartalommal tölti ki a papírokat. Úgy tűnik, Magyar Péternek először a saját háza táján kellene vizsgálódnia.
Kiderült ugyanis, hogy Kapitány István bevallásából kimaradt egy nagy értékű balatoni luxusvilla, miközben Rost Andrea szintén elfelejtette feltüntetni a solymári luxusházát a rendszerben.
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