Brutális drágulás ősztől! Havonta tízezreket vesz ki a családok zsebéből a kormány

A kormány döntése nyomán a kamatstopot végleg kivezetik, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozza a hiteleseket. A Fidesz képviselője, Bóka János rámutatott, hogy a jelzálog-hitel kamatai körülbelül 8-9 százalékra emelkednek az ősz elejére.
Ez a drasztikus lépés több mint 216 ezer családot érinthet közvetlenül. A lakosságnak ez havonta átlagosan 10 ezer forintos plusz kiadást jelent, mivel az állam a védőhálót szeptember 30-ával szünteti meg.
Továbbiak a témában
1 percHírek
Két év börtön a saját miniszterének is? Magyar Péter durva csapdába sétált bele
1 percHírek
A multilobbi diadala: a hitelesek fizetnek, miközben a háttérben már a migránsokat legizálják?
2 percPéntek 18