Vitától távol – így kerüli a nyilvánosságot Magyar Péter jelöltje

A nyilvános vitától távol marad és a HírTV kérdéseire sem válaszol a Tisza párt Budapest 12. választókerületének jelöltje.

Jakab Zsuzsanna egyébként a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások Bizottságának külsős tagja, ahol nem sokszor szólt hozzá a párbeszédhez.

A nyilvánosan elérhető jegyzőkönyvek alapján nem sokszor szólt hozzá a párbeszédhez. Ha mégis, akkor inkább technikai vonatkozásban nyilvánult meg.

A bizottságban végzett munkájáért pedig félmilliós tiszteletdíjban részesül.

Mint ismert Jakab Zsuzsanna töltött fel a közösségi oldalára egy olyan videót, ami a helyi tiszások képzéséről szólt. Az egyik lapon pedig az szerepelt, idézem: "Túl birka a magyar ember".