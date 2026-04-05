Katonai csizma a gázvezetéken – Éles vita a HírTV stúdiójában

A Csörte stúdiójában izzott a levegő, amikor a vendégek a gázvezeték elleni szabotázsakciót és a kormány válaszlépéseit elemezték. A katonai védelem alá vont Török Áramlat esete rávilágított arra, hogy a biztonságunk nem magától értetődő. Az adásban elhangzott érvek a nemzeti érdek és a nemzetközi provokációk feszültségterében mozogtak.
A stúdióban uralkodó pattanásig feszült hangulat hűen tükrözte a határon túli események súlyát, ahol a katonai védelem elrendelése már nem csupán opció, hanem kényszerű realitás. A Csörte vendégei élesen vitatták a Török Áramlat elleni terrorkísérlet hátterét, miközben a kritikus infrastruktúra sérülékenysége minden érvnél hangosabban beszélt.
A Védelmi Tanács döntéseit elemzők között tapintani lehetett a nézetkülönbséget, ám az energiaellátás biztonsága mint végső érv, minden politikai ellentét fölé emelkedett.