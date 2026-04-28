Ezt Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül – Súlyos szavakkal védte meg Szijjártót

Elfogadhatatlannak tartja a Tisza Párt, hogy Szijjártó Pétert jelölte először a Fidesz az országgyűlés alelnöki pozíciójára. A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter helyett végül Vitályos Esztert jelölik az Országgyűlés alelnöki posztjára, amit a leendő ellenzéki frakció már elfogadhatónak tart. Orbán Viktor ugyanakkor éles kritikát fogalmazott meg az ügyben.
Az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülését előkészítő keddi tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik - közölte Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő parlamenti frakcióvezetője újságírókkal az egyeztetést követően.
Bujdosó Andrea kitért arra, a Tisza Párt elfogadhatatlannak tartotta, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az Országgyűlés alelnökének jelöljék. Hozzátette, hogy a Fidesz ez ügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett: Vitályos Eszter jelölését a Tisza Párt is el tudta fogadni.
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök határozottan kiállt minisztere mellett, akit Magyarország legsikeresebb külügyminiszterének nevezett.
Úgy fogalmazott,
A magam részéről méltatlannak tartom. Magyarország legsikeresebb külügyminiszteréről beszélünk, aki a legnagyobb hazafi, és akik kritizálják, azok sokkal inkább közel vannak ahhoz, amit hazaárulásnak nevezünk.