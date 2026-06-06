Fókuszban a magyar gasztronómia a Gourmet fesztiválon!

Közel 100 kiállító – éttermek, cukrászdák, borászatok és bárok várják a látogatókat a Millenárison. Lesznek workshopok, de nyugalom, kóstolni is lehet… sőt kötelező.

Kiemelt helyet kapnak a magyar ételek és a vidéki alapanyagok: neves séfek készítenek klasszikus fogásokat, kortárs megközelítésben. Azok pedig akik gyarapítani szeretnék tudásukat, várja őket a Gourmet Akadémia.

- Csütörtöktől-vasárnapig, biztosan mindenki megtalálja a magának kedvére valót a millenárison, mivel fogadják az érdeklődőket?

NR: Hát talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez egy óriási sétáló, nyitott szabadtéri kóstoló, amiben bejárhatunk száz kiállítót. De idén úgy is fogalmazhatunk, hogy számtalan régió, mert a vidék az idei fő tematikánk. Minden évben van egy kiválaszott tematika. Ez egy ilyen evolúciója a fesztiválnak, hogy az elején konkrét klasszikus ételek voltak négy-öt évig, aztán négy-öt évig alapanyagok voltak, és az elmúlt négy-öt évben inkább koncepcionális tematikák vannak.

És idén a vidékre esett a választás, mert azt láttuk az elmúlt években, hogy nagyon-nagyon előretörtek a fővárosi comfort food trendek, a távol-keleti, közel-keleti ételek különösen, miközben egy picit háttérbe szorult a saját vidéki gasztronómiánk. És ez nem csak egy kommunikációs eszköz, ezt igyekszünk tartalmilag is megtölteni.

Ennek megfelelően idén megtripláztuk a vidéki éttermek számát, úgyhogy ez a sétáló kóstoló idén arról is szól, hogy van 21 étterem a kiállítók között, amelyik különböző vidéki régiókból jöttek, és őket különösen ajánljuk.

- Az utóbbi időben észre lehet venni, hogy mind turisztika szempontjából, mind gasztronómia szempontjából a vidék szerepe felerősödik, mi lehet ennek az oka?

- NR: Igen, egyértelműen több figyelmet érdemel. Szerintem a vidéki gasztronómia is mondjuk úgy, hogy átalakulóban van. Azt gondolom, hogy ez egy természetes fejlődés. Előtérbe került a termőföldtől az asztalig koncepció. Sok helyütt lokalitás, helyi alapanyagokkal dolgoznak, viszont nem feltétlenül ragaszkodnak a hagyományos receptekhez, a hagyományos technológiákhoz. Nyilván ehhez az is kellett, hogy megjelenjen egy olyan séfgeneráció, és ez most már a vidéki éttermeknél is látszik. Egy csomó séf Budapestről vidékre költözött, vagy külföldön tanult és hazaköltözött, és a vidéken látta meg a fantáziát, akár a világ végén, az Isten háta mögött. De, hogy ne menjek messze, a Bükkben egy picike faluban, de az ország másik végében, akár az Őrségből is lehet ilyen példákat hozni. Tehát ez a tudás ötvöződik azzal, hogy most már felfedeztük a saját alapanyagainkban rejlő minőséget és lehetőséget is, és ezek a tányéron is megmutatkoznak már.