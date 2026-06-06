Fókuszban a magyar gasztronómia a Gourmet fesztiválon!

Közel 100 kiállító – éttermek, cukrászdák, borászatok és bárok várják a látogatókat a Millenárison. Lesznek workshopok, de nyugalom, kóstolni is lehet… sőt kötelező.
Kiemelt helyet kapnak a magyar ételek és a vidéki alapanyagok: neves séfek készítenek klasszikus fogásokat, kortárs megközelítésben. Azok pedig akik gyarapítani szeretnék tudásukat, várja őket a Gourmet Akadémia.
- Csütörtöktől-vasárnapig, biztosan mindenki megtalálja a magának kedvére valót a millenárison, mivel fogadják az érdeklődőket?
NR: Hát talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez egy óriási sétáló, nyitott szabadtéri kóstoló, amiben bejárhatunk száz kiállítót. De idén úgy is fogalmazhatunk, hogy számtalan régió, mert a vidék az idei fő tematikánk. Minden évben van egy kiválaszott tematika. Ez egy ilyen evolúciója a fesztiválnak, hogy az elején konkrét klasszikus ételek voltak négy-öt évig, aztán négy-öt évig alapanyagok voltak, és az elmúlt négy-öt évben inkább koncepcionális tematikák vannak.
És idén a vidékre esett a választás, mert azt láttuk az elmúlt években, hogy nagyon-nagyon előretörtek a fővárosi comfort food trendek, a távol-keleti, közel-keleti ételek különösen, miközben egy picit háttérbe szorult a saját vidéki gasztronómiánk. És ez nem csak egy kommunikációs eszköz, ezt igyekszünk tartalmilag is megtölteni.
Ennek megfelelően idén megtripláztuk a vidéki éttermek számát, úgyhogy ez a sétáló kóstoló idén arról is szól, hogy van 21 étterem a kiállítók között, amelyik különböző vidéki régiókból jöttek, és őket különösen ajánljuk.
- Az utóbbi időben észre lehet venni, hogy mind turisztika szempontjából, mind gasztronómia szempontjából a vidék szerepe felerősödik, mi lehet ennek az oka?
- NR: Igen, egyértelműen több figyelmet érdemel. Szerintem a vidéki gasztronómia is mondjuk úgy, hogy átalakulóban van. Azt gondolom, hogy ez egy természetes fejlődés. Előtérbe került a termőföldtől az asztalig koncepció. Sok helyütt lokalitás, helyi alapanyagokkal dolgoznak, viszont nem feltétlenül ragaszkodnak a hagyományos receptekhez, a hagyományos technológiákhoz. Nyilván ehhez az is kellett, hogy megjelenjen egy olyan séfgeneráció, és ez most már a vidéki éttermeknél is látszik. Egy csomó séf Budapestről vidékre költözött, vagy külföldön tanult és hazaköltözött, és a vidéken látta meg a fantáziát, akár a világ végén, az Isten háta mögött. De, hogy ne menjek messze, a Bükkben egy picike faluban, de az ország másik végében, akár az Őrségből is lehet ilyen példákat hozni. Tehát ez a tudás ötvöződik azzal, hogy most már felfedeztük a saját alapanyagainkban rejlő minőséget és lehetőséget is, és ezek a tányéron is megmutatkoznak már.
- Milyen ételeket/italokat lehet kóstolni, mekkora a kínálat?
- NR: Ételek kapcsán a fesztivál menü az kimeríthetetlen. Tehát ha négy napig jön valaki, akkor se lehet „végigenni”, mert több mint kétszáz étel van rajta. Ebben a levesek, főételek, egyéb, akár street foodokon át találhatunk desszerteket is. Külön cukrászdáink is vannak, tehát nem csak az éttermek készülnek desszerttel. A gasztronómiának a bor, és egyéb italok is a részei. Én azt gondolom, hogy a kávé, a tea az alkoholmentes alternatív italokon át nyilván a borok világában is iszonyatosan széles a választék, felsorolni is lehetetlen. Nyilván a vidéki tematika keretében sok borászat is van idén Magyarországról, de mindig teret adunk a külföldi boroknak, italoknak is.
- Mi a helyzet azokkal, akik mondjuk vegetáriánusok? Ők megtalálhatják saját számításaikat a fesztiválon az ételek tekintetében?
- NR: Én azt hiszem, igen.
Ezért is csináltunk egy olyan kereshető menüt, ami a weboldalunkon látható. Letölthető, de szűrhető is, ott rá lehet szűrni a vegetáriánus ételekre, a levesekre, vagy akár az úgynevezett pénztárcabarát ételekre. Három-négy éve vezettük, hogy minden éttermet megkértünk, hogy készüljön egy úgynevezett pénztárcabarát étellel, aminek az ára maximum 2500 forint, és egy ilyen fesztiválon ez szerintem elég jó deal. 2500 forintért is kóstolhatunk számos Michelin csillag étteremnek a kínálatából.
- Kanyarodjunk rá a hétvégére. Szombaton és vasárnap sem lesz hiány az egzotikus programokból. Vasárnap pedig családi nap?
Azért, ha valaki tudásra is szomjazik, akkor a Gourmet Akadémián talál olyan érdekes programokat, amik között vannak workshopok, szakmai programok, vagy szórakoztató programok, de mégis tanulni is lehet. Számtalan séf a vidéki témára koncentrálva ad elő és főz. És természetesen ez úgy lesz egész, hogy a programok végén meg is lehet kóstolni azt, amit készítenek.
A szombati nap ebben a legerősebb, hiszen a nyitvatartásunk aznap a leghosszabb. A vasárnapi nap az már inkább egy családi nap, amikor gyerekprogram is van. Ott korábban zárunk ugyan, de a vasárnap tökéletes arra, hogyha most valaki nem is kifejezetten egy gasztroprogramot, de kultúrprogramot keres magának, akkor ide ki tud jönni ebédelni és akár a gyerekekkel, az Akadémián talál olyan programokat, amiből tanulni is lehet.
A hétvégén is szerettünk volna a vidékre még jobban koncentrálni azzal, hogy klasszikus vidéki ételeket is mutatunk. Csütörtökön a Hilda séfje, Kovács Renátó csinált egy szuper gulyást, pénteken Bíró Lajos bajai halászlét készített. Szombaton, a karcagi Nimród étterem egy karcagi birkapörköltel készül majd, és vasárnap pont a Családi napon egy ilyen békebeli kakaspörköltet készít majd Barna Ádám. Várunk mindenkit!