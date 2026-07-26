Az Operaház főigazgatója szerint nem elegáns nyilvánosan visszautasítani a fővédnöki felkérést

Hogy ki milyen fővédnöki felkérést utasít vissza, arról a nyilvánosságot értesíteni, pláne hősi pózban nem elegáns és nem is szokásos- így reagált az Operaház főigazgatója arra, hogy Forsthoffer Ágnes visszautasította az Anna Bál fővédnökségét. Ókovács Szilveszter megjegyezte: a bálok valahai szépeinek támogatniuk illik Magyarország leghíresebb, történelmi bálját, vagy csendben maradni, ha segíteni nem sikerül. Most csendben maradni sem sikerült.

2026-ban ugyanis Forsthoffer Ágnest kérték fel fővédnöknek. A köztársasági elnöki tisztséget ideiglenesen betöltő Tiszás házelnök azonban visszautasította azt.

Lépését azzal indokolta, hogy a bálnak az emberi találkozásokról és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól. Szerinte le kell zárni ezt a korszakot. Majd hozzátette: nincs ingyen ebéd vagy ingyen vacsora, ezek árát mindig a sor végén állók fizetik meg.

A Házelnök Asszony el van tévedve: a fővédnök meg a védnök nem jegyet vesz, hanem dolgozik a bálért és a bálon-reagált a történtekre a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

Ókovács Szilveszter megjegyezte: hogy ki milyen fővédnöki felkérést utasít vissza, arról a nyilvánosságot értesíteni, pláne hősi pózban nem elegáns és nem is szokásos.