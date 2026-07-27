A legnagyobb politikai vereség az, amikor már az ellenfeled mondanivalója irányítja a napodat

A kormányzati szócsövek hiába próbálják tompítani, a frusztráció tapintható: Magyar Péter görcsösen belekapaszkodott Orbán Viktor tusványosi beszédébe. A miniszterelnök hétvégén még „feleslegesnek” nevezte a felszólalást, hétfőn viszont az Országgyűlésben hosszan becsmérelte azt.

Rétvári Bence szerint e mögött az a gyanú áll, hogy az egykor az első sorban tapsoló vezetőnek rendkívül fáj a kirekesztettség. Az a látszat keletkezik, hogy az önálló vízió hiányát puszta sértettséggel próbálják pótolni.