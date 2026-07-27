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Szellemi csőd élő adásban: Magyar Péter már az ellenzéki jegyzeteket is einstandolja

Elképesztő videófelvétel látott napvilágot az Országgyűlésből. A miniszterelnök láthatóan a fideszes képviselők asztaláról veszi el a feljegyzéseket.

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Döbbenetes jelenet rázta meg a tisztelt Házat. Egy friss felvétel alapján úgy tűnik, Magyar Péter már nem csupán a politikai iránytűjét veszítette el, hanem a kontrollt is. A kamera rögzítette, ahogy a hatalom feje áthajol a Fidesz padsorába, és magához vesz egy idegen jegyzetet

Ez a szürreális mozdulatsor felveti a gyanút: a szakmai felkészületlenség akkora, hogy az ellenzéki papírok eltulajdonításának látszata sem jelent már akadályt a kétségbeesett magyarázkodásban. Magyar Péter azt állítja, félreértés történt: szerinte nem jegyzetet vitt el, hanem a szakvizsgára készülést próbálta megkönnyíteni Takács Péternek. A bejegyzés végén azért odaszúrt egyet, a tanulási kedvet is szóba hozva.

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