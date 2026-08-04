Máris határozott üzenetet küldött a Fidesz-frakció leendő képviselője

A Fidesz új országgyűlési képviselője rámutatott: az energiahelyzet és a régiót érintő gazdasági kihívások miatt elengedhetetlen, hogy megvédjék a munkaalapú társadalom elmúlt másfél évtizedben elért vívmányait, mint az egykulcsos adórendszert vagy a rekordalacsony munkanélküliséget. Ugyanakkor kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben az elméleti gazdaságpolitika helyett a gyakorlati problémák megoldására kell helyezni a hangsúlyt.

A legfontosabb nem az, hogy én milyen új irányt hozok, hanem az, hogy az emberekre odafigyeljünk, meghallgassuk, mire van szükségük a családoknak és a KKV-k-nak

– fogalmazott.

Palóc André konkrét példaként a balatoni régiót hozta fel, ahol a helyi szereplők már most megérzik a gazdasági megtorpanást. Mint mondta, a hétvégén személyesen egyeztetett balatoni büfésekkel, szállásadókkal és kisvállalkozókkal, akik a korábbi két évhez képest sokkal nehezebb időszakot élnek meg.

Megjegyezte: a kormánynak a jövőben sokkal inkább a kisvállalkozók mellé kell állnia a multinacionális nagyvállalatok helyett.