Állami beavatkozást sürget a Mi Hazánk a szalonnai betelepítések ügyében

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen egyre nagyobb az aggodalom a kassai illegális telepekről érkező családok miatt. A kiszivárgott tulajdoni lapok szerint Lenka Kovacsevicsová kassai polgármester haszonélvezőként érintett a szalonnai betelepítések mögötti ingatlanvásárlásokban.

Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szerint a tömeges migráció veszélye miatt nem elegendő a helyi, önkormányzati szintű védekezés. A politikus Pósfai Gábor belügyminiszterhez és Orbán Anita külügyminiszterhez fordult, hogy határozott állami beavatkozás és megfelelő jogi háttér révén zárják be a kiskapukat, megvédve ezzel a határ menti falvak nyugalmát.