Palóc André figyelmeztet: Hosszabb távon a munkahelyek megőrzése a legnagyobb kihívás

A Fidesz-frakció leendő képviselője kiemelte, hogy bár az ipari szektor vállalatai átmenetileg képesek kezelni a fogyasztáscsökkentési elvárásokat műszakok átszervezésével, rövidítésével vagy a szabadságok kiadásával, ezek a megoldások hosszabb távon nem fenntarthatók. Figyelmeztetett: ha a folyamat elhúzódik, a termelés visszafogása óhatatlanul a fizetések csökkenéséhez, súlyosabb esetben pedig munkahelyek megszűnéséhez vezethet, ezért a mostani krízisben a munkahelyek és a bérek védelme kell, hogy az első helyen álljon.