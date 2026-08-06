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Palóc André figyelmeztet: Hosszabb távon a munkahelyek megőrzése a legnagyobb kihívás

A jelenlegi energiahelyzetben nemcsak a termelés, hanem a munkavállalók bérei és az állások megőrzése is komoly veszélybe kerülhet – hívta fel a figyelmet Palóc André.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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A Fidesz-frakció leendő képviselője kiemelte, hogy bár az ipari szektor vállalatai átmenetileg képesek kezelni a fogyasztáscsökkentési elvárásokat műszakok átszervezésével, rövidítésével vagy a szabadságok kiadásával, ezek a megoldások hosszabb távon nem fenntarthatók. Figyelmeztetett: ha a folyamat elhúzódik, a termelés visszafogása óhatatlanul a fizetések csökkenéséhez, súlyosabb esetben pedig munkahelyek megszűnéséhez vezethet, ezért a mostani krízisben a munkahelyek és a bérek védelme kell, hogy az első helyen álljon.

 

 

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