Könyvet írt a levegő ura

Besenyei Péter új könyve nemcsak egy legendás életút története, hanem egy interaktív élmény is, amelyben a repülés szabadságát Péter Bence zenéje kelti életre.
Mutatjuk, mitől lesz igazán egyedülálló a Szárnyakkal írt történet.
A levegő meghódítója és a zongora virtuóza egy különleges projektben találkozott.
Besenyei Péter új könyve nemcsak egy legendás életút története, hanem egy interaktív élmény is, amelyben a repülés szabadságát Péter Bence zenéje kelti életre.
Mutatjuk, mitől lesz igazán egyedülálló a Szárnyakkal írt történet.