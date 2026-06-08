Kiemelt videók

Könyvet írt a levegő ura

A levegő meghódítója és a zongora virtuóza egy különleges projektben találkozott.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Besenyei Péter új könyve nemcsak egy legendás életút története, hanem egy interaktív élmény is, amelyben a repülés szabadságát Péter Bence zenéje kelti életre. 

Mutatjuk, mitől lesz igazán egyedülálló a Szárnyakkal írt történet.

 

Továbbiak a témában