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Monitor - Meglepő helyen kellene elsőként alkalmazni a vagyonnyilatkozatra vonatkozó törvényt?

A mai adást M.Kovács Róbert vezette.

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A műsor, amelynek tartalmát kifejezetten hálás feladat a kormányszóvivői tájékoztatók napján összeállítani, mert máskor több nap kell annyi marhaság elhangzásához, mint ilyenkor két óra alatt. 

A tartalomból: 

  • Elnöki ügy: Sulyok Tamás alkotmánybírósági állásfoglalást Magyar Péter közszolgák elleni boszorkányüldözésével kapcsolatban
  • Migrációs paktum: holnap életbe lép az uniós jogszabály, Magyar Péter kormány továbbra is sunnyog a végrehajtása ügyében
  • Hamis vagyonnyilatkozatok: a jövőben akár börtön is járhat érte, ami érdekes, mert az első feledékeny bevallást Kapitány István tette...

 

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