Monitor - Meglepő helyen kellene elsőként alkalmazni a vagyonnyilatkozatra vonatkozó törvényt?

A műsor, amelynek tartalmát kifejezetten hálás feladat a kormányszóvivői tájékoztatók napján összeállítani, mert máskor több nap kell annyi marhaság elhangzásához, mint ilyenkor két óra alatt.
A tartalomból:
- Elnöki ügy: Sulyok Tamás alkotmánybírósági állásfoglalást Magyar Péter közszolgák elleni boszorkányüldözésével kapcsolatban
- Migrációs paktum: holnap életbe lép az uniós jogszabály, Magyar Péter kormány továbbra is sunnyog a végrehajtása ügyében
- Hamis vagyonnyilatkozatok: a jövőben akár börtön is járhat érte, ami érdekes, mert az első feledékeny bevallást Kapitány István tette...