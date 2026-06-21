Nekimentek a Tisza-kormány bércsökkentési tervének a vármegyei önkormányzatok

Egyeztetést kér a polgármesteri és a vármegyei elnöki fizetés tervezett módosításáról a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a vidék- és településfejlesztési minisztertől. A szervezet szerint a Tisza-kormány javaslata nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét és azt sugallja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munka nélküli találkozóhelyek lennének. Szabó Tibor Tiszás országgyűlési képviselő a héten nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amelyik a polgármesterek fizetését csökkentené, a vármegyei elnökökét pedig lefelezné.