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Nekimentek a Tisza-kormány bércsökkentési tervének a vármegyei önkormányzatok

Magyar Péter még május végén jelentette be az RTL-nek adott interjújában, hogy jelentősen csökkenni fog a polgármesterek fizetése.

  • Hírek
  • 23 órája
  • Forrás: HírTV
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Egyeztetést kér a polgármesteri és a vármegyei elnöki fizetés tervezett módosításáról a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a vidék- és településfejlesztési minisztertől. A szervezet szerint a Tisza-kormány javaslata nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét és azt sugallja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munka nélküli találkozóhelyek lennének. Szabó Tibor Tiszás országgyűlési képviselő a héten nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amelyik a polgármesterek fizetését csökkentené, a vármegyei elnökökét pedig lefelezné.

 

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