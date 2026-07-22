Bóka János a Fidesz új parlamenti vezére – Szerdán tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor

A váltásra azt követően kerül sor, hogy Gulyás Gergely múlt héten lemondott pozíciójáról az Alaptörvény 17. módosítása miatt, amely rögzíti, hogy 2030 után nem vállalhat képviselői tisztséget. Orbán Viktor a közösségi oldalán mindössze annyival kommentálta az elnökség és a frakció döntését: „Habemus Bókam!”.

Bóka János a HírTV-nek adott első interjújában leszögezte: az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzéséért, a demokratikus jogállamért, valamint a józan ész képviseletéért fog küzdeni a parlamenten belül és kívül egyaránt.