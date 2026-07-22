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Bóka János a Fidesz új parlamenti vezére – Szerdán tart sajtótájékoztatót Orbán Viktor

Szerda délelőtt 10:30-kor közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Bóka János, miután a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja egyhangúlag megválasztotta a volt európai uniós ügyekért felelős minisztert a frakció új vezetőjének.

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  • Forrás: HírTV
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A váltásra azt követően kerül sor, hogy Gulyás Gergely múlt héten lemondott pozíciójáról az Alaptörvény 17. módosítása miatt, amely rögzíti, hogy 2030 után nem vállalhat képviselői tisztséget. Orbán Viktor a közösségi oldalán mindössze annyival kommentálta az elnökség és a frakció döntését: „Habemus Bókam!”

Bóka János a HírTV-nek adott első interjújában leszögezte: az elmúlt 16 év eredményeinek megőrzéséért, a demokratikus jogállamért, valamint a józan ész képviseletéért fog küzdeni a parlamenten belül és kívül egyaránt. 

A rendkívüli sajtótájékoztatót a HírTV élőben közvetíti.

 

 

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