Irreális áron vehette meg egy ingatlanmogul Magyar Péter belvárosi lakását

"Költségvetési csalás bűncselekménye." Ezzel a gyanúval jelentette fel Toroczkai László Magyar Pétert. A politikus szerint ugyanis a Tisza Párt vezetője 200 millió forintért vásárolta meg a XII. kerületi lakóingatlanát. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke úgy tudja, hogy a tranzakcióhoz 192 millió forint banki kölcsönt vett fel a tiszás politikus, amelyet rekord gyorsasággal, két év alatt fizetett vissza. Toroczkai László információi szerint strómanokon keresztül segített Jellinek Magyar Péternek az összeg kifizetésében az V. kerületi ingatlan megvásárlásával.