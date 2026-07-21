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Irreális áron vehette meg egy ingatlanmogul Magyar Péter belvárosi lakását

Hogy talált egymásra az ingatlanmágnás Jellinek Dániel és Magyar Péter? - tette fel a kérdést a parlamentben a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője. Toroczkai László rámutatott: a miniszterelnök korábban 200 millióért vett Budán ingatlant, amelynek finanszírozásában információi szerint Jellinek Dániel segítette a Tisza Párt elnökét. Magyar Péter azonban érdemi válasz helyett gúnyolódni kezdett.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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"Költségvetési csalás bűncselekménye." Ezzel a gyanúval jelentette fel Toroczkai László Magyar Pétert. A politikus szerint ugyanis a Tisza Párt vezetője 200 millió forintért vásárolta meg a XII. kerületi lakóingatlanát. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke úgy tudja, hogy a tranzakcióhoz 192 millió forint banki kölcsönt vett fel a tiszás politikus, amelyet rekord gyorsasággal, két év alatt fizetett vissza. Toroczkai László információi szerint strómanokon keresztül segített Jellinek Magyar Péternek az összeg kifizetésében az V. kerületi ingatlan megvásárlásával.

 

 

 

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