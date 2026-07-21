Tíznapos tűzszünetre vonatkozó javaslatot terjesztettek az USA és Irán elé a közvetítők

Az amerikai erők hétfőn immár a 10. egymást követő éjszaka mértek légicsapásokat Iránra. Az újabb műveletről egyelőre annyit közöltek, hogy az akció célja Irán katonai képességeinek csökkentése a Hormuzi-szorosban.

Irán és az Amerikai Egyesült Államok eközben tűzszüneti javaslatokat kapott a regionális közvetítőktől – erősítette meg hétfőn a perzsa állam külügyminisztériumi szóvivője. Esmaeil Baghaei hangsúlyozta: Irán soha nem fog lemondani azokról az eszközökről, amelyekkel fel tud lépni az Egyesült Államok ellen. A tűzszüneti javaslat a harcok leállítása mellett a Hormuzi-szoros mindkét hajózási útvonalának újranyitását is eredményezné. Az iráni külügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy véleményük szerint a június 18-án Washingtonnal aláírt békemegállapodás szövege teljesen egyértelmű, és Washingtonnak nincs ürügye arra, hogy megszegje az abban vállalt ígéreteit.

A Trump-adminisztráció jelenleg vizsgálja az ajánlatot, és arra kérte Izraelt, hogy tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely ellehetetlenítené a diplomáciai megoldást. Washington ugyanakkor a tárgyalások kudarcára is felkészült. Donald Trump elnök hétfőn közösségi média oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege minden Irán által megölt amerikai katonáért többszörösen fizet vissza.